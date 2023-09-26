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السيسي: نحترم تخوف المواطن من أنماط التعليم الجديدة.. ونحتاج إلى حوار مجتمعي

كتب:

نرمين عفيفي
02:03 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصه ودعمه للمبادرات التي تساهم في إنجاح أي جهد للدولة، مشددا على ضرورة انتباه المسؤلين لثقافة التعلم في مصر، وتعني طريقة تعامل المجتمع المصري مع ثقافة التعليم، واستعداداه للتجربة والتحمل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة بناء الإنسان، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، المنعقدة بجامعة السويس: «السنوات الماضية شهدت تخوفات من أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم من التغيير الذي حدث في التعليم، هذا أمر طبيعي نقبله ونحترمه، الخوف من الطرح الجديد بشكل دائم طبيعي، ونحن بحاجة إلى حوار مجتمعي، وفرصة أخرى لطمأنة المواطنين».

وتابع الرئيس: «إحنا محتاجين حوار تبادلي انتقالي، طالما المواطن خايف وأنا خايف معاك كدولة هنعمل مرحلة انتقالية للمدة لترسيخ التجربة أو المسار المطروح بإجراء إنتقالي آخر أو إجراء إضافي يعالج أي آثار جانبية للفكرة».

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