وزير التعليم العالي: إنشاء شبكة بينية للبرامج بين هيئة التدريس

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إنشاء شبكة بينية للبرامج بين كل أعضاء هيئة التدريس لترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات، وهي كلمة لم تستخدم من قبل وتحديدا «العابرة للتخصص»، وأنها ستتكامل مع الصناعة والزراعة وهناك تفاعل وتكامل بين التخصصات في العلوم البينية.

وأضاف «عاشور»، خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ برامج التخصصات البينية العابرة جميعها برامج جديدة ومستحدثة، وبالنسبة للاختبارات الإلكترونية والـIT، فإن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهد طفرة خلال الفترة من 2014 إلى الآن وكافة الاختبارات الإلكترونية ليتم الانتهاء من المرحلة الأولى وبصدد الانتهاء من المرحلة الثانية.

وتابع وزير التعليم العالي، بأنَّه تم إنجاز كبير في مجال الـIT أو تكنولوجيا المعلومات والجامعات الذكية، من حجم الأجهزة الموجودة والاختبارات والأسئلة وعدد الطلاب المستفيدين، وهذا يوضح حجم ما هو موجود من أنظمة تكنولوجيا المعلومات في جامعاتنا.