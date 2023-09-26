وزير التعليم العالي: نسعى لافتتاح جامعة تكنولوجية في كل مكان

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إنّ عدد جامعات مصر في عام 2023، وصل إلى نحو 100 جامعة، مشيرًا إلى وجود فرق كبير في العام الحالي، ليس بالعدد وإنما بمسارات جديدة في التعليم العالي والمنظومة، لضمان أنّ يجد الطالب وظيفة عقب تخرجه، وفق احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

مسار جديد للربط بين التكنولوجيا والصناعة والتعليم

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فاعليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «بالنسبة لمسار الجامعات التكنولوجية والأهلية حتى أفرع الجامعات الأجنبية، فنحن نتحدث عن 28 جامعة حكومية، 30 جامعة خاصة و4 أهلية، و4 أهلية دولية، و12 جامعة أهلية منبثقة من الحكومية، وتلك منظومة جديدة تدعم التعليم العالي».

وتابع: «لدينا 10 جامعات تكنولوجية»، مشيرًا إلى أنه هناك مسار جديد للربط بين التكنولوجيا والصناعة وبين التعليم، وعن أفرع الجامعات الأجنبية، فهناك 7 أفرع بـ176 معهدا عاليا حكوميا.

الإقبال على الجامعات التكنولوجية

وأكمل: «لدينا رؤية في ظل الإقبال على الجامعات التكنولوجية، نظرًَا لاحتياج الدولة لها، وهي يكون أن يكون في كل محافظة جامعة تكنولوجية، وهناك تعاون مع الجامعات المتميزة عالميا، لضمان مستوى متميز للطلاب»، مشيرًا إلى أنه بالأمس، كان لدينا وفد من 10 جامعات إنجليزية، بالإضافة إلى 5 شركات، وجرى توقيع بروتوكلات لأفرع جديدة.