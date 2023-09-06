ماجد الكدواني: أحمد مكي علمني الجرأة في الكوميديا.. وخياله عجيب

كشف الفنان ماجد الكدواني، عن علاقته بالفنان أحمد مكي، قائلا: «حصلت لنا حاجة عجيبة ما بينا، كل ما بنبص لعين بعض نضحك، وخياله بيجيب حاجات غريبة، ومكي عنده خيال عجيب، ولما بيكشف لنا عن خياله بنبقى هنموت من الضحك».

ماجد الكدواني: أحمد مكي علمني الجرأة

وأضاف ماجد الكدواني، خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أن أحمد مكي جرأة في الكوميديا، خاصة أنه برج الجوزاء، ومن ثم مودي للغاية وجريء ويعمل باستمرار، وكانت النتيجة بأنه علمه الجرأة وانعكس ذلك في فيلم طير إنت».

ولفت إلى أنه كان سيعتذر في البداية عن الاشتراك في الفيلم، «قعدنا شهر ونص نشتغل عليه، وأغنية متحاولش تبقى حد تاني غير نفسك هي اللي شجعتني وقولتله أنا معاك».

لا تراجع ولا استسلام

وعن فيلم «لا تراجع ولا استسلام» وشخصيته «سراج مهمة»، أوضح أن هذا الفيلم كان قائم على تصديق الشخصية، وأحمد مكي كان يصدق للغاية «حزلقوم» كما أن خيال بدرية طلبة في الفيلم واسع ومرعب.