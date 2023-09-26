وزير التعليم مشيدا بنظام التصحيح الإلكتروني للامتحانات: «مفيش ظلم»

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ تطوير نظام التقييم من أهم الأمور في تطوير التعليم، حيث أصبحت المنظومة التعليمية تمتلك بنوك أسئلة يتم سحب الامتحانات منها، وجرى الامتحان الإلكتروني لـ8 ملايين طالب على مستوى الجمهورية، وتصحيحه إلكترونيًا أيضًا، دون أن معرفة المعلم هوية الطالب صاحب الورقة التي يصححها: «متلاقيش ظلم».

وأضاف «حجازي»، في كلمته، خلال فعاليات فعاليات جلسة بناء الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مسابقة مستوى الفهم القرائي لطلاب الصف الرابع قفزت مصر فيها 48 نقطة ، وهي مسابقة دولية تساعد على رفع التصنيف التعليمي، وتم عمل اختبار وطني للفهم القرائي والحسابي لطلاب الصف الرابع وستظهر نتيجته قريبا.

وأشار وزير التعليم، إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تأتي وفقا للمشروعات القومية بالدولة المصرية، مثل صناعة الحلي والذهب ومدرسة البرمجيات ومدرسة الطاقة النووية ومدرسة النقل النهري، وهناك دول طلبت فنيين للعمل لديهم، حيث يتعلم الفنيون لغات حتى يستطيعوا التعامل مع الدول المختلفة.