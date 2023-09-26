إقبال كبير في الإسكندرية على تحرير توكيلات دعم ترشح الرئيس السيسي

شهدت مقار مكاتب الشهر العقاري في محافظة الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة، وفق الموعد الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصدت «الوطن» حضورا كبيرًا من المواطنين خلال الساعات الأولى على المقار السبعة في الإسكندرية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي جرى اختيارها حسب الكثافة السكانية في المحافظة، إذ جرى تخصيص 5 مقرات شرق ووسط الإسكندرية كونهما الأعلى كثافة، بينما تم تخصيص مقرين في برج العرب والعامرية غربًا.

حزب حماة وطن بالإسكندرية يدعم الرئيس السيسي

وقال الدكتور محمد مطر، أمين الوحدة الحزبية بحزب حماة الوطن في سيدي بشر بحري بالإسكندرية، إن اليوم الأول من التوثيق شهد إقبالًا كبيرًا، وهناك حوالي ألفين شخص في مكتب توثيق المنتزه جميعهم توافدوا منذ الصباح الباكر لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الفترة المقبلة.

وأضاف «مطر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عددًا كبيرًا من أبناء الحزب حضروا لتحرير توكيلات، كون الحزب يدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة.

مواطنة سكندرية: أدعم الرئيس لاستكمال الإنجازات

من جهتها عبرت إيمان حجاج، إحدى مواطنات الإسكندرية، عن حرصها على التواجد مبكراً كونهم أرادت أن تكون من أولى المواطنين الذين حرروا توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية كونها تدعمه، لاستكمال الإنجازات ودعمًا للاستقرار.