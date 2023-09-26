«التنسيقية» تطلق حملة لدعوة المصريين في الخارج والداخل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال تفاعل كوادرها وشبابها في مختلف التيارات والاتجاهات مع المرشحين المحتملين للرئاسة، مؤكدة أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية، إعمالا لما نص عليه الدستور المصري في المادة 87، بأنّ مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح.

وأوضحت التنسيقية، أهمية ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين، معلنة إطلاق حملة تحت شعار «نعم للمشاركة»، ودعت جميع المواطنين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للدستور والقانون والمقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإبداء رأيهم في صناديق الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم.

وتابعت التنسيقية، أنّها إذ تدعو جموع الشعب المصري العظيم للمشاركة بفاعلية في اختيار مسار بناء وطننا الغالي، تؤكد أنّها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنّها ستعمل من خلال منصتها السياسية والإعلامية على التأكد من أنّ العملية الانتخابية جزء من مسار عملية البناء الديمقراطي للدولة المصرية.