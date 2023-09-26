حزب مصر أكتوبر: الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة مناسب لجميع المرشحين

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن جدول الانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات جاء منضبطا ومتفقا مع نصوص الدستور، مستنكرة ما زعمه البعض بأن الجدول ليس مناسب لبعض المرشحين، وأن هناك ضيق في الوقت، قائلة: «الجدول مناسب للجميع، ولكل من يرغب في خوض ماراثون العملية الانتخابية».

جدول الانتخابات الرئاسية

وأضافت «مديح»، في بيان لها، أن جدول الانتخابات الرئاسية جاء متفقا مع نصوص الدستور، وما زعمه البعض بأن الجدول ليس مناسبا لبعض المرشحين خطأ، لأنه من المفترض أن الراغبين في الترشح في الانتخابات الرئاسية قد استعدوا منذ وقت طويل، ووجدوا طريقة مناسبة لجمع التوكيلات من المواطنين، موضحة أن الجدول الزمني للانتخابات شمل كافة الإجراءات طبقا لمواد الدستور والقانون.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، موضحة أن الجدول الزمني للانتخابات تضمن كل الإجراءات طبقا للدستور والقانون، وجاء متزن وواف.