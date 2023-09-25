«التعليم» تدرب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالتعاون مع «فاهم»

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء موسسة «فاهم» للدعم النفسي، لبحث آليات تعزيز أطر التعاون بين الوزارة والمؤسسة لتنفيذ حقيبة تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهدف دعم التربية الإيجابية للطلاب.

تدريب 1100 أخصائي نفسي واجتماعي بالمدارس

وفي بداية الاجتماع، رحب وزير التعليم بالحضور، مثمّنًا دور مؤسسة «فاهم» لنشر الوعي بالصحة النفسية، وتدريب 1100 أخصائي نفسي واجتماعي بالمدارس بالتعاون مع الوزارة ومؤسسة «التعليم أولا»، مؤكدا أنّ الوزارة تستهدف إعداد حقيبة تدريبية لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، إضافة إلى مديري المدارس للمرحلة الابتدائية.

وأشار الوزير إلى أنّه سيتم البناء على التعاون الوثيق بين الوزارة والمؤسسة في تطوير حقيبة تدريبية بما يناسب احتياجات الطفل في المرحلة الابتدائية، مؤكدا أهمية قياس أثر الحقائب التدريبية التي تم تنفيذها والبناء عليها.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن سعادتها بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والبناء على التعاون في توسيع نطاق تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ليضم مديري مدارس المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أنّ شخصية الطفل تتشكل خلال هذه المرحلة المهمة من عمره.

وخلال الاجتماع، جرى مناقشة الحقيبة التدريبية التي تستهدف الأخصائي الاجتماعي والنفسي ومدير المدرسة في المرحلة الابتدائية، الذي يعد أحد مخرجاتها، وكيفية التعامل مع الطلاب ومع الأسرة، وإكساب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومديري المدارس معارف ومهارات التربية الإيجابية، بما يمكنهم من ممارسة عملهم بكفاءة وفاعلية.

بما يمكنهم من ممارسة عملهم بكفاءة وفاعلية

وجرى الاتفاق على إطلاق فعاليات مكثفة خلال اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق 10 أكتوبر المقبل، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، بهدف نشر التوعية بالصحة النفسية، وتوحيد المفاهيم، وانتقاء الطلاب للكلمات والألفاظ التي تعبر عن مشاعرهم وأحاسيسهم بشكل صحيح، ما يساهم في حماية الطلاب من التشوه المعرفي والشعور بتمييز الأخوات عنه.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر علي، المدير التنفيذي لمؤسسة فاهم للدعم النفسي، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ومحمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة رباب زيدان، مدير عام الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية، وفاطمة الزهراء، مدير عام مدارس الرسمية لغات، والدكتورة فاطمة رضا، مدير عام تنمية علم النفس، والدكتورة إيمان حسني، مدير عام التربية الاجتماعية.