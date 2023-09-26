عاجل.. توضيح هام من «التعليم» بشأن تأجيل العام الدراسي

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد لمدة أسبوع، ليبدأ يوم 7 أكتوبر2023، بدلاً من 30 سبتمبر، وتعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد المعتمد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماع بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد ليوم 7 أكتوبر لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن الدراسة في موعدها يوم 30 سبتمبر، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024.

الدراسة في موعدها.. السبت

وأضاف المصدر أن الوزارة والمديريات تنتهي من الاستعدادات النهائية من صيانة المدارس وتوريد الكتب الدراسية وتوزيع المعلمين وتزين المدارس، لاستقبال الطلاب يوم السبت، مطالبا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة.

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد الدراسة والامتحانات في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، كما يلي:

- موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد: 30 سبتمبر 2023 حتى الخميس 25 يناير 2024.

- امتحانات الفصل الدراسي الأول: الأحد 14 يناير 2024.

- موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني: الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين: 27 يناير 2024.

- موعد الفصل الدراسي الثاني: السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية: السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الثانوية العامة: السبت 15 يونيو 2024.