«التعليم»: المدرس لن يكون ملقنا.. وطلاب مصر شرفونا في المحافل الدولية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الطلاب المصريين أثبتوا تفوقهم في المسابقات الدولية، وحصلوا على جوائز عالمية، متابعا: «تفوق الطلاب المصريين وصل إلى معدلات غير مسبوقة، حيث جرى إطلاق اسم طالبة من محافظة المنوفية على أحد الكويكبات في الفضاء».

وأضاف حجازي، خلال كلمته في فعاليات جلسة بناء الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، وتنقلها قناة إكسترا نيوز، أنّ الدولة اهتمت بالتعليم، والمدرس سيكون مرشدا وموجها لمصدر المعلومات في النظام التعليمي الجديد وليس ملقنا، ويجب أن يكون متفتح الذهن.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنّ مسابقة الـ30 ألف معلم، شهدت اختبارات مميكنة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون تدخل أي عنصر بشري، موضحا أنّ الوزارة دربتهم، واختارت جهة تقيس مدى اجتياز التدريب.

وأوضح حجازي، أنّه جرى إطلاق مبادرة الـ1000 مدير للحصول على مدراء منفتحون يفهمون الأساليب المثلى للقيادة، ويعرفون الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية، وحصلوا على منحة 6 أشهر في الأكاديمية العسكرية ووزارة التعليم العالي بجامعة حلوان، وسيحصلون على دبلومة في القيادة والأمن القومي.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الفترة الماضية شهدت تدريب مليون و193 ألف معلم في هذا الإطار، لكن كل ذلك لن يسد العجز، وتمّ اللجوء إلى العقد بالحصة، فضلا عن ضخ 400 مليون جنيه من موازنة الوزارة.