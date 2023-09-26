الرئيس السيسي: نستهدف تطوير شخصية المعلم وتأهيله ليكون جديرا بتعليم الأجيال الجديدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تختار المعلمين وتعدّهم لتأدية مهمة خطيرة وحساسة في بناء الإنسان المصري، متابعا: «الدولة كانت بتعلن عن وظائف شاغرة للمعلمين، وكانت الناس بتقدم، لكن كان في شكاوى إن الاختيار مش عادل، عشان كده اتعمل برامج للتقييم والاختبار عشان نحقق العدالة».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، المنعقدة بجامعة السويس: «الفترة الماضية شهدت تساؤلات عن سبب إرسال نقاش ليه بتودوا بعض الناس الأكاديمية العسكرية، وبقول بكل صراحة بتقولوا حصل تطور كبير جدا في مجتمعنا، جزء منه إيجابي وجزء سلبي، المعلم اللي عاوزه في المدرسة عاوزه بانتماءات ومهارات وكفاءة عشان هنسلم ليه ولادنا، فبنبذل معاه جهد شوية لتجهيزه وإعداده علشان الدور اللي محتاجين ليه ونأهله».

وتابع الرئيس «دلوقتي بقينا في عالم متطور وتطور وسائل الاتصال وتضييع الوقت والسهر، عاوزين معلم يروح الساعة 6 الصبح المدرسة، فبنقعده 6 شهور يصحى 5 الصبح، وعاوز معلم يهتم بالرياضة، وهو مكانش بيهتم بالرياضة قبل كدا، فأنا بدخله برنامج عام، ولمن الفنيات مبنتدخلش فيها، لكن بنحط إطار عام، ولو أقدر اعمل ده في كل مؤسسات الدولة هعمله، لأني عاوز الجهاز الإداري للدولة أكثر التزاما وانضباطا وتقدما وأكثر استعدادا للعطاء، ولو حد عنده أفكار أخرى يقولي عليها نعملها».

وأكمل الرئيس: «أنا أخدت دول 6 شهور واتعمل ليهم كل اللي يحقق ليهم كفاءة الاختيار، ولو عندي فرصة أعمل كدا مع الـ30 ألف مدرس هعلم، بس ما أقدرش أقعدهم 6 شهور كدا علشان ينتبه للولاء والانتماء والرياضة والصحيان بدري، لأن الثقافات والممارسات بيمتصها الطالب من العلم، ومحتاجين نطمن لصياغة شخصية نعطيها الأطفال الصغار بنين وبنات».