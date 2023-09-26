«الحرية المصري» يطلق حملة لجمع توكيلات دعم ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة

أعلن ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، بدء فعاليات حملة «المسيرة والمسار لدعم التنمية والاستقرار»، لتوثيق توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية القادمة، والمقرر فتح باب الترشح لها 5 أكتوبر المقبل؛ وانعقادها في شهر ديسمبر 2023.

تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال رئيس حزب الحرية المصري، إن قيادات وكوادر وأعضاء حزب الحرية يكثفون من تحركاتهم والاصطفاف بشكل حضاري أمام مكاتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات قانونية، لتأكيد دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وحث جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني.

وأوضح، أن التوكيلات القانونية سيتم تجميعها في أمانة كل محافظة؛ ثم تسليمها بشكل مجمع الى المقر الرئيسى للحزب بشارع قصر النيل ؛ ميدان طلعت حرب بالقاهرة؛ تمهيدا لتسليمها للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف «محمود»، أن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري توجهوا الى مقر مجلس النواب لتحرير توكيلات دعم وتأييد لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

حملة «المسيرة والمسار»

وأكد رئيس حزب الحرية المصري، جاهزية مقار الحزب بالمحافظات لتكون مقرا لحملة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وأن كوادر وقيادات وأعضاء الحزب يبدأون حملة «المسيرة والمسار»، لتوعية وحث المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ لتحقيق آمال وطموحات المصريين في مستقبل أفضل.