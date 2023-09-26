الرئيس السيسي: برامج تدريب المعلمين الجدد جاءت بعد دراسات.. ونسعى دائما للأفضل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه لم يخفِ أي أمر في حديثه الدائم مع المواطنين، مشددًا على أنَّ فكرة تدريب المعلمين الجدد في الأكاديمية العسكرية هو أمر مدروس، موضحًا «هنشوف نتيجة الفكرة دي وهنقيم، هل نجحنا في البناء أم لا، ومن يقودون المدارس بعد تدريبهم بالأكاديمية سيتمّ إمدادهم بمعلمين متميزين لم يدخلوا الحقل التعليمي من قبل، لكي تكون الفكرة كاملة قابلة للتميز والنجاح، نحن نحاول التحسين والتطوير في ظل موارد غير موجودة، وعملية التدريب والتأهيل عملية لا تنتهي».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في جلسة «بناء الإنسان» ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، المنعقدة بجامعة السويس، أنّ نفس الفكرة تم تطبيقها مع وزارة النقل للعاملين في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ووزارة المالية، إذ يضع المعنيون البرنامج التدريبي الفني، والأكاديمية العسكرية تعيد صياغة الشخصية.

وأكد رئيس الجمهورية: «عمري ما قولتلكم كلام معسول أو أحلام، قولت في عمل وبس، وهنفضل نشتغل لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يوقفنا ويكرمنا».