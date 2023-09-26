محافظ المنوفية: بدء الدراسة للصفوف الأولى 1 أكتوبر المقبل

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تقرر بدء وانتظام الدراسة للصفوف الأولى فقط بجميع المراحل التعليمية بالمنوفية، الأحد 1 أكتوبر المقبل، على أن تنتظم الدراسة بكافة المراحل التعليمية اعتبارا من اليوم التالي 2 أكتوبر، وذلك حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب والطالبات وانطلاق عام دراسي جديد متميز ومنضبط بمختلف المراحل التعليمية.

موعد بدء الدراسة في محافظة المنوفية

يأتي هذا في إطار الاستعداد التام لانطلاق العام الدراسي الجديد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير المناخ الآمن لأبنائنا الطلاب، حرصا على سلامتهم، وفي ضوء الكتاب الدوري الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 36 بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، ووفقا للمذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

تجهيز مدارس المنوفية لبدء العام الدراسي

الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية أصدر توجيهات مشددة للتأكد من الجاهزية الكاملة لكل المدارس والفصول الدراسية وتوافر كافة المرافق الحيوية استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وتواصل مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومراكز المدن، التأكد من جاهزية المدراس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع رفع درجة الاستعداد القصوى.