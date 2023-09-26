وزيرة الثقافة: البنية التحتية الثقافية شهدت تطورا كبيرا بعد 2014

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنّ العمل الثقافي في مصر واجه مجموعة من التحديات قبل 2014، على رأسها تمركز الخدمات في عواصم المحافظات، بينما القرى والنجوع والمراكز محرومة من جميع الخدمات الثقافية.

وأضافت وزيرة الثقافة، خلال كلمتها في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّ البنية التحتية الثقافية كانت مهمّلة للغاية، فضلا عن قلة التمويل، وبعض الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض قصور الثقافة.

وتابعت الكيلاني، أنّ المشروعات الثقافية تنوعت في مصر، ووصلت إلى جميع المحافظات، بإجمالي 162 مشروعا و3.6 مليون جنيه استثمارات، موضحا أنّه جار تنفيذ 46 مشروعا بإجمالي 4.6 مليون جنيه، بإجمالي ميزانية 8.2 مليار جنيه.

تطوير بعض المنشآت والمؤسسات الثقافية

ولفتت وزيرة الثقافة، إلى تطوير بعض المنشآت والمؤسسات الثقافية، وبينها 148 مسرحا بزيادة 88 مقارنة بما كان قبل 2014، و85 موقعا ثقافيا جرى افتتاحها خلال 9 سنوات، و367 قصرا وبيت ثقافي بزيادة 30 قصرا بمقارنة 2014، فضلا عن تطوير 35 مكتبة و19 متحفا و9 مدارس ومعاهد تعليمية بأكاديمية فنون، و2357 نشاطا ثقافيا في جميع المرافق الثقافية التي جرى تطويرها.