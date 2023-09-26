«الثقافة» تعلن موعد فتح باب التقديم لجوائز الدولة 2024.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الثقافة، موعد فتح باب الترشح لجوائز الدولة 2024، والمتضمنة شروط الترشيح لجوائز النيل للمبدعين المصريين، والنيل للمبدعين العرب، والتقديرية، والتفوق في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

موعد فتح باب الترشح لجوائز الدولة 2024

وبدأ المجلس الأعلى للثقافة، مخاطبة الجهات التي لها صلاحية الترشيح لهذه الجوائز، على أن يبدأ استقبال الترشيحات في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2023.

شروط الترشيح لجوائز الدولة:

- أن يرفق بالترشيح لجوائز الدولة مبررات الترشيح (تفصيل الأسباب فيما لا يزيد على صفحة واحدة)

- سيرة ذاتية وبيانات شخصية لكل منهم (لا تزيد على 10 صفحات، نسخة ورقية مطبوعة، وأخرى محملة على على أسطوانة مدمجة CD نسخة word ونسخة pdf) فضلا عن نماذج مختارة من أعمال المرشح لا تزيد عن خمسة أعمال (خاص بجائزة التفوق فقط)

- إرسال موافقة كتابية من المرشح على قبوله الترشيح

- صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية محملة على الأسطوانة المدمجة + ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمرشح.

- وعلى المرشح لجوائز الدولة للتفوق إحضار ما يثبت مرور 15 عامًا أو أكثر على بداية نشاطه الإبداعي أو الفكري وذلك عند أول أكتوبر

- تصل الترشيحات إلى المجلس الأعلى للثقافة في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2023.