مسؤولة بـ«الثقافة الفرنسية»: السيسي أطلق عدة مبادرات ترتقي بحياة المصريين

قالت الدكتورة جيهان جادو، مسؤولة العلاقات العامة بوزارة الثقافة الفرنسية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يُنجز مشاريع تنموية في وقتٍ قصير، وأطلق مبادرات ترتقي بحياة المصريين مثل «حياة كريمة»، والاهتمام بالصحة العامة لتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمواطنين ولأسرهم.

جادو: الرئيس السيسي لم يتهاون عن المتابعة لاستكمال البناء والإصلاح

وأضافت «جادو»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الرئيس لم يتهاون أبدًا عن متابعة كل صغيرة وكبيرة في مصر، ليمتد الإصلاح والبناء والتعمير من أقصى الشمال لأقصى الجنوب بل والشرق والغرب وفي كل أرجاء الجمهورية ببناء مشروعات غاية في الأهمية لتصبح بلادنا على أعلى مستوى راقٍ بل ويتفوّق على الدول الأخرى ونظيراتها في المنطقة.

وأكدت مسؤولة العلاقات العامة، دعمها للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية مقبلة، من أجل مصر، فعلى مدار الفترتين الماضيتين كان للرئيس باع كبير جدًا في تحسين وضع العديد من الأسر المصرية، من خلال دعمه الدائم لهم لاهتمامه بالصغير قبل الكبير، وبالمرأة قبل الرجل.

وأشارت إلى أنّها لم تجد رئيسًا يُقدم رؤية واضحة لبناء مصر مثلما فعل الرئيس السيسي، فالقيادة ليست مشروعًا على ورق بل أعمال وأفعال وحفاظ على مكانة وأمن مصر الذي كانت سابقًا في مهب الريح.

جادو: الرئيس السيسي يحترم المرأة ويشجعها

وتابعت جادو: «الرئيس السيسي يحترم المرأة وشجعها على المضي قدمًا نحو التنوير وتقلد المناصب، فلم أجد رئيسًا احترم وقدر واستشعر أهمية المرأة مثله، من خلال التمكين الفعلي لها، وزيادة المقاعد الخاصة بها في البرلمان والشورى، ولم أجد رئيسًا من قبل أنشأ صرحا علميا تدريبا مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لتأهيل قادة مصر في المستقبل والاهتمام بشبابها ورجالها ونسائها».

واختتمت تصريحاتها قائلة: «أتمنى من الرئيس السيسي استكمال المشوار الذي بدأه وتحقيق ما يتمناه المصريين بأن تصبح دوله قوية من نهضة وبناء وتعمير فنعم للاستقرار السياسي والأمني لمصر، كما يستكمل المشروعات العملاقة لتصبح مصر من الدول التي انطلقت في سباق التنمية والرخاء، نعم لمستقبل شباب مصر والاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا في بيئة تقدر العلماء، وتساعدهم على تحقيق أحلامهم، نعم لتولي المرأة المصرية مناصب أقوى وتمكينها في كل الأصعدة بمصر، نعم للرخاء والبناء والتنمية نعم لخطة مصر المستدامة ونعم لاستكمال الرئيس السيسي ما قام به من إنجازات تحققت على أرض الواقع».