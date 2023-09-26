السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن قطاع الثقافة في مصر خلال جلسة بناء الإنسان

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن قطاع الثقافة في مصر خلال فعاليات جلسة بناء الإنسان بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والتي يحضرها وزيرا الشباب والرياضة والثفافة، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز».

وذكر الفيلم أن الثقافة هي المكون الأساسي لهوية الشعوب وقوتها الناعمة، وكانت الدولة المصرية عبر آلاف السنين ملهمة للعديد من الحضارات حول العالم.

خلال أعوام مضت قبل عام 2014، عانى قطاع الثقافة والفن من توقف عجلة التطوير ودعم اكتشاف المواهب وتهالك البنية التحتية للعديد من قصور الثقافة والمسارح القومية، وغيرها من التحديات التي أوجبت أن يكون قطاع الثقافة على رأس أولويات الدولة المصرية، خلال السنوات الـ10 الماضية، وبدأت الخطة بتطوير وإنشاء قصور وبيوت الثقافة في مختلف محافظات الجمهورية.