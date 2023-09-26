رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الكرملين» يتوعد بحرق دبابات أبرامز الأمريكية بعد تسليمها لأوكرانيا

كتب:

هانى حسن
03:16 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
دبابات أبرامز الأمريكية

دبابات أبرامز الأمريكية

توعد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بحرق دبابات أبرامز الأمريكية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا، مُؤكدًا أنّ وصولها إلى ساحة المعركة «لن يغير ميزان القوى» بين الجيشين الروسي والأوكراني، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال دميتري بيسكوف، المُتحدث باسم الرئاسة الروسية، في إحاطة صحفية: «كل هذا لا يمكنه أن يؤثر بأي طريقة على جوهر العملية العسكرية الخاصة ونتيجتها»، مُؤكدًا أنّه لا يوجد علاج سحري أو سلاح يمكنه تغيير ميزان القوى في ساحة المعركة. 

ووعدت الولايات المتحدة بتسليم أوكرانيا 31 دبابة من طراز أبرامز، مزودة بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب بعيار 120 ملليمترا. 

اقرأ المزيد:

الرئيس الأوكراني يعلن وصول دبابات «أبرامز» الأمريكية إلى بلاده

أوكرانيا تستعد لاستلام أول 10 دبابات أمريكية من طراز أبرامز

الكرملين يرفض الانتقادات الأرمينية لقوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ

تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.. انشقاق طيار وتعليق الكرملين