الرئيس الأوكراني يعلن وصول دبابات «أبرامز» الأمريكية إلى بلاده

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الدبابات الأمريكية من طراز أبرامز وصلت إلى بلاده، وجار إعدادها لتعزيز كتاب الجيش الأوكراني.

امتنان لدور الحلفاء

وأعرب «زيلينسكي» في بيان نشره على تطبيق التواصل الاجتماعي تيليجرام، وأوردته شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم، عن امتنانه لحلفاء بلاده لالتزامهم بالاتفاقيات، مضيفًا أن كييف تبحث عن عقود جديدة وتوسيع جغرافية الإمداد.

تعليق الرئيس الأوكراني على الهجوم الروسي الأخير

كما علق زيلينسكي على الهجوم الذي شنته روسيا في وقت متأخر من مساء أمس على أوديسا جنوبي أوكرانيا، قائلاً إن تغطية الدفاع الجوي للمنطقة تعد أولوية في كل مفاوضاتي بشأن الدفاع الجوي.