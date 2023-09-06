تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.. انشقاق طيار وتعليق الكرملين

خرج رئيس رومانيا، كلاوس يوهانيس، اليوم الأربعاء، ليعلق على الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، معتبراً أن هجمات جديدة في أوكرانيا باتت قريبة جداً من حدود بلاده، العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

تصريحات رئيس رومانيا في ظل أزمة روسيا وأوكرانيا

تصريحات رئيس رومانيا على أزمة روسيا وأوكرانيا جاءت بعد سقوط مسيّرات متفجرة روسية على نهر الدانوب، وعلق خلال مؤتمر صحفي قائلاً: «حصلت هجمات اليوم، وقد أبلغني وزير الدفاع بأنها سجلت على بعد 800 متر من حدودنا، بالتالي كانت قريبة جداً» بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

متحدث الكرملين يعلق على أزمة روسيا وأوكرانيا

بدوره علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، على أزمة روسيا وأوكرانيا، اليوم الأربعاء مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع أوكرانيا إلى حرب حتى آخر أوكراني، بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية، مضيفاً: «فيما يتعلق بالتدريبات، بالتأكيد فإن الأخبار تثير القلق، خاصة في الظروف الحالية، ولهذا السبب سنقوم بتحليل الأخبار بعمق ومتابعة التطورات».

انشقاق طيار روسي في خضم أزمة روسيا وأوكرانيا

وفي خضم أزمة روسيا وأوكرانيا، أعلن طيار روسي برتبة نقيب، يسمى مكسيم كوزمنيوف، انشقاقه عن الجيش الروسي، بعدما تلقى مساعدة من جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني، حتى وصل بطائرته الهليكوبتر الشهر الماضي إلى الأراضي الأوكرانية.

وأشار إلى أنه حلق بطائرته الهليكوبتر من طراز Mi-8 على ارتفاع منخفض فوق الحقول مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال لتجنب اكتشافه، مما توج عملية تم التخطيط لها على مدار أشهر مع وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية بالنجاح.