مقرر «الشباب» بالحوار الوطني يعقد بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة

اجتمع النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني والمؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، مع الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بهدف عرض أنشطة و برامج مؤسسة شباب القادة، ومناقشة سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة.

عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة و المؤسسة

وأوضح خلال تصريحات صحفية، أنه جرى الاتفاق مع وزيرة الثقافة على عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة والمؤسسة للتوسع في تعزيز الأنشطة الثقافية في مختلف برامج المؤسسة الموجهة للشباب في المدارس والجامعات، ليتضمن عمل فرق فنية واستعراضية ومشاركتهم فى العروض التابعة لوزارة الثقافة، وإقامة حملات توعية داخل قصور الثقافة، اكتشاف المواهب الفنية و تبنيها داخل مدارس التعليم الفني، بالإضافة الى التدريب على الحرف اليدوية والمشاركة فى المعارض التابعة للوزارة.

تفاصيل اللقاء

ووجه مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني والمؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، الشكر و التقدير للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على هذا اللقاء، وعلى دعمها الكامل لبرامج المؤسسة داخل المدارس و الجامعات.