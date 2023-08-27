رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مقرر «الشباب» بالحوار الوطني يعقد بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة

كتب:

يسرا البسيوني
03:58 م | الأحد 27 أغسطس 2023
النائب أحمد فتحي

النائب أحمد فتحي

اجتمع النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني والمؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، مع الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بهدف عرض أنشطة و برامج مؤسسة شباب القادة، ومناقشة سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة.

عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة و المؤسسة

وأوضح خلال تصريحات صحفية، أنه جرى الاتفاق مع وزيرة الثقافة على عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة والمؤسسة  للتوسع في تعزيز الأنشطة الثقافية في مختلف برامج المؤسسة الموجهة للشباب في المدارس والجامعات، ليتضمن عمل فرق فنية واستعراضية ومشاركتهم فى العروض التابعة لوزارة الثقافة، وإقامة حملات توعية داخل قصور الثقافة، اكتشاف المواهب الفنية و تبنيها داخل مدارس التعليم الفني، بالإضافة الى التدريب على الحرف اليدوية والمشاركة فى المعارض التابعة للوزارة.

تفاصيل اللقاء

ووجه مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني والمؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، الشكر و التقدير للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على هذا اللقاء، وعلى دعمها الكامل لبرامج المؤسسة داخل المدارس و الجامعات.

اقرأ المزيد:

عضو الحوار الوطني: انضمام مصر لـ«بريكس» يحقق مكاسب سياسية واقتصادية

عضو «أمناء الحوار الوطني»: انضمام مصر لـ«بريكس» فرصة لزيادة التبادل التجاري

حزب مصر أكتوبر: الحوار الوطني خطوة مهمة نحو بناء الجمهورية الجديدة

الكاتب ياسر الهواري: توافق نسبي في الحوار الوطني بزيادة أعضاء المجالس النيابية

ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني شهدت تكافؤ فرص.. وكل جلسة جرى تفريغها في ملف كامل

ضياء رشوان: الحوار الوطني عملية جادة.. والجمهورية الجديدة مِلك الجميع

رئيس «نقل النواب»: حفظ قضايا التمويل الأجنبي تأكيد على نجاح الحوار الوطني

سمير صبري: مجلس أمناء الحوار الوطني وافق على توصيات لجنة الاستثمار دون تغيير
بقلم يسرا البسيوني