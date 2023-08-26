تعيينات جديدة في وزارة الثقافة.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت وزارة الثقافة عبر بوابة الوظائف الحكومية، تفاصيل الوظائف المطلوبة في دار الأوبرا المصرية، موضحة المستندات المطلوبة وشروط التقديم على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة:

1-رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

2-رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

3-رئيس الإدارة المركزية للموسيقى والنوت الشرقية

4-رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية

5-رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة

6-رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمي

7- مدير عام الإحصاء و التقارير والنشر الإلكتروني

8- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة و التقييم

9- مدير عام الإدارة العامة للتسويق

المستندات المطلوبة:

وأوضحت وزارة الثقافة أن بعض الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها في الوظائف الخالية وهي التي تأتي على النحو التالي.

- أصل + 6 نسخ تتضمن طلب شغل الوظيفة.

- تقديم صورة المؤهل.

- تقديم بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل.

- تقديم شهادة ببيان الجزاءات.

- تقديم تقرير عن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الحياة الوظيفية.

- بيان مقترحات تطوير الوظيفة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- عدد 7 صور شخصية 4×6

طريقة التقديم

لجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادات بمقر الهيئة دار الأوبرا المصرية بأرض الأوبرا – الجزيرة – المبنى الإداري.

حسب الإعلان التقديم متاح ابتداء من 22 أغسطس حتى 21 سبتمبر المقبل.