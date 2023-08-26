تعيينات جديدة في وزارة الثقافة.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم
كتب:
إلهام الكردوسي
01:34 م | السبت 26 أغسطس 2023
وزارة الثقافة
أعلنت وزارة الثقافة عبر بوابة الوظائف الحكومية، تفاصيل الوظائف المطلوبة في دار الأوبرا المصرية، موضحة المستندات المطلوبة وشروط التقديم على النحو التالي:
الوظائف المطلوبة:
1-رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية
2-رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية
3-رئيس الإدارة المركزية للموسيقى والنوت الشرقية
4-رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية
5-رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة
6-رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمي
7- مدير عام الإحصاء و التقارير والنشر الإلكتروني
8- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة و التقييم
9- مدير عام الإدارة العامة للتسويق
المستندات المطلوبة:
وأوضحت وزارة الثقافة أن بعض الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها في الوظائف الخالية وهي التي تأتي على النحو التالي.
- أصل + 6 نسخ تتضمن طلب شغل الوظيفة.
- تقديم صورة المؤهل.
- تقديم بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل.
- تقديم شهادة ببيان الجزاءات.
- تقديم تقرير عن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الحياة الوظيفية.
- بيان مقترحات تطوير الوظيفة
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- عدد 7 صور شخصية 4×6
طريقة التقديم
لجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادات بمقر الهيئة دار الأوبرا المصرية بأرض الأوبرا – الجزيرة – المبنى الإداري.
حسب الإعلان التقديم متاح ابتداء من 22 أغسطس حتى 21 سبتمبر المقبل.