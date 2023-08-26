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تعيينات جديدة في وزارة الثقافة.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

كتب:

إلهام الكردوسي
01:34 م | السبت 26 أغسطس 2023
وزارة الثقافة

وزارة الثقافة

أعلنت وزارة الثقافة عبر بوابة الوظائف الحكومية، تفاصيل الوظائف المطلوبة في دار الأوبرا المصرية، موضحة المستندات المطلوبة وشروط التقديم على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة:

1-رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

2-رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

3-رئيس الإدارة المركزية للموسيقى والنوت الشرقية

4-رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية

5-رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة

6-رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمي

7- مدير عام الإحصاء و التقارير والنشر الإلكتروني

8- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة و التقييم

9- مدير عام الإدارة العامة للتسويق

المستندات المطلوبة:

وأوضحت وزارة الثقافة أن بعض الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها في الوظائف الخالية وهي التي تأتي على النحو التالي.

- أصل + 6 نسخ تتضمن طلب شغل الوظيفة.

- تقديم صورة المؤهل.

- تقديم بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل.

- تقديم شهادة ببيان الجزاءات.

- تقديم تقرير عن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الحياة الوظيفية.

- بيان مقترحات تطوير الوظيفة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- عدد 7 صور شخصية 4×6

طريقة التقديم

لجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادات بمقر الهيئة دار الأوبرا المصرية بأرض الأوبرا – الجزيرة – المبنى الإداري.

حسب الإعلان التقديم متاح ابتداء من 22 أغسطس حتى 21 سبتمبر المقبل.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي