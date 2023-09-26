انقطاع الكهرباء عن 7 بلدات روسية جراء ضربة جوية أوكرانية
كتب:
هانى حسن
03:10 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
طائرة مسيرة- صورة أرشيفية
قصفت مسيّرة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، محطة كهرباء فرعية في منطقة كورسك الروسية، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء عن 7 بلدات، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».
وقال رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك: «خلال فترة الصباح، أسقطت مسيّرة أوكرانية عبوة ناسفة على محطة كهرباء فرعية في قرية سناجوست بمنطقة كورينيفسكي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 7 بلدات».
وأضاف «ستاروفويت»: «لم يُصب أيّ من السكان»، مشيرًا إلى أن الفرق المختصة تعمل على إعادة التيار الكهربائي.
وتبعد قرية سناجوست نحو 15 كيلومترًا عن الحدود مع أوكرانيا.