المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة بفتح المناطق الأثرية مجانا

قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة ستحتفل غدا الأربعاء باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وذلك في إطار الترويج للمناطق الأثرية بالمحافظة والتعريف بدور المحافظة الثقافي والتاريخي على مر العصور.

فتح المناطق السياحية والأثرية مجانا

وأعلن المحافظ أنه سيتم فتح باب الزيارة للمناطق الأثرية والسياحية بالمجان غدا، بمناسبة يوم السياحة العالمي، مشيرا إلى أنه تم وضع برنامج بالتنسيق بين إدارة السياحة ومديريتي الشباب والرياضة والثقافة للترويج لتاريخ المحافظة الذي يمتد عبر العصور، حيث يضم برنامج الاحتفال مجموعة من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية أمام مبنى الديوان العام على كورنيش النيل بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وبمشاركة الجماهير من أبناء المحافظة.

المنيا ثالث محافظة غنية بالآثار

وأضاف المحافظ أن المنيا هي ثالث محافظة غنية بآثارها على مستوى الجمهورية بعد محافظتي الجيزة والأقصر، وعلى أرضها كانت أول دعوة للتوحيد، وفيها استقرت العذراء مريم والسيد المسيح، واحتضنت أبنائها مسيحيين ومسلمين، لينعم الجميع بالأمن والسلام.

كما تضم العديد من المواقع الأثرية والسياحية الهامة، منها منطقة بني حسن بمركز أبو قرقاص، ومنطقة تل العمارنة بمركز دير مواس ومنطقتي الأشمونين وتونا الجبل بمركز ملوي، ودير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، ومنطقة شهداء البهنسا بمركز بني مزار.