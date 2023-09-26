«المصريين الأحرار»: مدة جمع التوكيلات لمرشح الرئاسة كافية للغاية

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن المدة الزمنية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لجمع توكيلات المرشحين لرئاسة الجمهورية 2024، كافية للغاية، مشيرا إلى أن بعض من يشكك في عدم كفايتها غير مدرك لأهمية منصب رئيس الجمهورية، وغير مؤهل لخوض مثل تلك الانتخابات.

مدة جمع التوكيلات

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، في تصريح لـ«الوطن»، إن جمع 25 ألف توقيع خلال 20 يوما من 15 محافظة على مستوى الجمهورية مدة كافية للغاية، خاصة أن قاعدة الناخبين تضم ملايين المواطنين بما يقارب 60 مليون صوت، مؤكدا أن ادعاء البعض بعدم كفاية المدة، يدل على عدم جاهزيتهم لخوص انتخابات بحجم رئيس الجمهورية، وغير مقدرين لأهمية المنصب رفيع المستوى.

حملة على 4 مراحل

وأوضح "خليل" أن الـ25 ألف توكيل تمثل نسبة 0.004%، أي نسبة لا تذكر مقارنة بعدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، مشيرا إلى أن الحزب يواصل حملته الشعبية في الانتخابات الرئاسية، والتي تدعم الرئيس السيسي، وتنفذ على 4 مراحل، انتهت المرحلة التمهيدية منها، ويبدأ الحزب اليوم المرحلة الثانية منها.