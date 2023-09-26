احتشاد أعضاء «المصريين الأحرار» في أسيوط لتحرير توكيلات ترشيح السيسي

احتشد حزب «المصريين الأحرار» بأسيوط، أمام مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة، لإجراء توكيلات ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توجيهات الدكتور عصام خليل

ويأتي ذلك، وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومتابعة الأمين العام الدكتورة هبة واصل، وبحضور محمد أبو عين أمين شباب الحزب بجنوب الصعيد.

وتفاعل الكثيرون من المارة والمواطنين المتواجدين إلى جانب الحشود من أبناء الحزب، في أجواء الاحتفالات لأولى خطوات إجراءات الانتخابات الرئاسية.

الحملة الحزبية الشعبية لدعم الرئيس

كما يواصل حزب المصريين الأحرار خطواته في الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها يوليو الماضي، واعتباره السيسي مرشحاً رئاسيا له، كأول قوة سياسية تعلن موقفها من الانتخابات الرئاسية.