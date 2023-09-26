الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن تطور قطاع الرياضة خلال جلسة بناء الإنسان

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن تطور قطاع الرياضة في مصر خلال فعاليات جلسة بناء الإنسان بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والتي يحضرها وزيرا الشباب والرياضة والثقافة، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز».

وذكر الفيلم أنَّ الرياضة في مصر عانت من ضعف الإمكانيات وقلة عدد الأندية ومراكز الشباب وعدم توفر الفرص للشباب لتحقيق أحلامهم في الاحتراف الرياضة.

وعلى مدار 9 سنوات مضت، كانت القيادة السياسية واثقة في أهمية الرياضة لإعداد مواطن قادر على الإنتاج، وهو ما تُرجم إلى تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية ودعم الرياضيين من أجل الوصول إلى الألقاب الدولية.

والآن تحتضن مصر مدن رياضية عالمية، مثل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ تمّ تنفيذها على مساحة 92 فدانًا بتكلفة قدرها 2.4 مليار جنيه ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 468 فدانًا والمدينة الرياضية ببورسعيد وإنشاء المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات بتكلفة إجمالية بلغت 239 ملايين جنيه، فقد تمّ وجار إنشاء وتطوير 1.039 مركز شباب ضمن المشروع القومي حياة كريمة ليصل إجمالي عدد المشروعات المنفذة بقطاع الشباب والرياضة إلى 5612 مشروعًا خلال الفترة من سنة 2014 إلى سنة 2023.