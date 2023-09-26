وزير الرياضة: تطوير 1039 مركز شباب بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ الدولة المصرية تراعي كل الطبقات المجتمعية في مراكز الشباب وأندية المحافظات، ويجري افتتاح أحد أفرع نادي «النادي»، بسبب وجود طبقة اجتماعية ليست قادرة على دفع اشتراكات الأندية الأكبر، واستوعب النادي عددا كبيرا من طبقات المجتمع.

المركز القومي لتدريب المنتخبات القومية قام بتغيير ثقافة المنتخبات

أضاف «صبحي» في كلمته، خلال فعاليات جلسة «بناء الإنسان» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «أن المركز القومي لتدريب المنتخبات القومية قام بتغيير شكل ثقافة المنتخابات القومية، وأصبح اللاعب متاحا طوال العام، ولا ينقصه شي داخل أو خارج مصر، فمصر قبل عامي 2011 و2014، جرى بناء 42 حمام سباحة على نفقة الدولة، ومن خلال المفهوم الجديد بدخول القطاع الخاص قمنا بإنشاء 191 حمام سباحة منذ 2020، غيرت شكل ومضمون الرياضة».

تطوير 1039 مركز شباب

وتابع: «قمنا بالعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة سرعة إنجاز الميزانية الموجودة، ووجه بالرجوع لهيئة الرقابة الإدارية لحوكمة هذه العقود ومراعاة الجانب الاجتماعي عند التعامل، وقمنا بالفعل بتطوير، وبعد فترة وجه مرة أخرى بالمراجعة مع وزراتي التخطيط والمالية لمراجعة هذه الحوكمة، وقد ساعدتنا مبادرة «حياة كريمة» في تطوير 1039 مركز شباب.