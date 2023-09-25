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حزب التجمع: اختيار الرئيس القادم على أساس المهام الوطنية المطروحة

كتب:

مريم جاد
10:46 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
النائب سيد عبد العال

النائب سيد عبد العال

قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن انتخابات الرئاسة ليست عادية ولكن مرتبطة بالأهداف الوطنية التي طلبها الشعب في 30 يونيو لتحقيقها والدخول على مرحلة جديدة.

أساس اختيار رئيس الجمهورية القادم

وأضاف «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء dmc» المذاع على شاشة قنوات «dmc»، أن المخططات التي تستهدف كسر هيبة الدولة وإضعاف مصر لا تزال قائمة، واختيار الرئيس القادم سيتم على أساس زواية المهام الوطنية المطروحة على الشعب المصري.

وتابع: الأهداف الوطنية هي الأساس لاختيار رئيس الجمهورية القادم والحفاظ على هيبة الدولة والتصدي لمخططات إضعاف الدولة.

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بقلم مريم جاد