الرئيس السيسي: «ميصحش يتقال لاعب من عندنا مشي عشان محدش راعاه»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دعم الدولة للأبطال الرياضيين، خلال فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، اليوم، في جامعة قناة السويس، قائلا: «مش هذكر أرقام ولكن هقول إنه في كل الجوائز التي كانت تقدم للأبطال الحاصلين على بطولات هو رقم لا يعبر عن تقديرنا لهم، فهم يستحقوا أكثر من ذلك، ولكن الرقم غير متواضع، وبقول كدا عشان مهم أوي الناس يعرفوا إننا مهتمين بولادنا وبناتنا وحريصين عليهم، ولو حصل أن حد من عندنا محسش بالتقدير وحجم التقدير معجبهوش أو مكفهوش، فنقول إحنا».

وأضاف الرئيس خلال جلسة «حكاية وطن»، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، أنه في حال حاجة وزارة الشباب والرياضة للدعم المادي، فالدولة ليست لديها مشكلات في هذا الشأن، «ميصحش حد يتقال إنه لاعب من عندنا مشي عشان مش قادرين أو مراعناهوش أو وقع مننا غصب عننا، طيب لو لاعب عشمان شوية هسيبه يعني؟، لأ لازم نبقى معاه».

وأكد الرئيس السيسي: «في ميزانيات محطوطة عشان ننفق على البطل المصري، ومش بننفق من جيبنا بننفق من جيب مصر».