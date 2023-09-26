إقبال في السويس على تحرير توكيلات ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

توافد أهالي محافظة السويس، على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية.

الحضور منذ الصباح لتحرير توكيلات التأييد للرئيس

وشهد حضور المواطنين تزايداً بعد فترة الظهيرة لتحرير توكيلات لتأييد ترشح الرئيس السيسي، مع تمثيل واضح للنقابات العمالية من مختلف الشركات والمواقع الإنتاجية داخل السويس وبالمناطق الصناعية المختلفة.

حضور كبير للسيدات

وشهدت مقرات تحرير التوكيلات حرص السيدات على التواجد في مشهد التأييد للرئيس، حيث توجهن إلى مكاتب الشهر العقاري داخل المدينة، ووازدحم المكتب بالجماهير الراغبة في عمل توكيلات، بينما شهد مكتب الشهر العقاري بالمنطقة الاقتصادية حضور موظفي الشركات بالسخنة، والعاملين بمنطقة الصناعات الثقيلة ومصانع الحديد والأسمنت.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلنت مكاتب الشهر العقاري التي تستقبل المواطنين لتحرير توكيلات وتأييد الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسية، وحددت 4 مكاتب شهر عقاري في السويس هي مكتب مدينة الأمل بحي فيصل، ومكتب الأربعين النموذجي بمنطقة الايمان، ومكتب الشهر العقاري بإدارة مرور السويس، ومكتب المستثمرين بعتاقة بمبنى الاستثمار بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي أمس الاثنين عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وبناء عليه يتعين على المترشح للانتخابات الرئاسية 2024، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو الزوجة جنسية دولة أخرى.