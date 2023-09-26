وزير الشباب: نشكر الرئيس السيسي على جهوده للنهوض بالرياضة المصرية

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للرئيس السيسي، على جهوده الدائمة في المجال الرياضي والاهتمام بأبناء مصر من الأبطال الرياضيين.

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أضاف «صبحي»، خلال جلسة «بناء الإنسان» ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنَّ اللاعب المصري البطل يجري توفير كل المستلزمات له في المركز الأوليمبي، فالمركز مجهز على أعلى مستوى للجميع وكل الصالات مجهزة على مستويات عالمية بل وأفضل وفقا لقواعد الاتحادات الدولية التي تشهد لمصر بذلك، وأغلب نواب الاتحادات الدولية عضويتها عادت لمصر بفضل قوة البلاد الناعمة، كما أنهم زاروا مصر ورأوا ما احرزته من تقدم في هذا المجال.