طريقة المشاركة في معسكر وزارة الرياضة بمطروح.. «يلا كامب» للأسر والشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بمحافظة مطروح، تنظيم الفوج الثاني للمعسكر الثاني بمرسى مطروح للأسر والشباب، وذلك تحت شعار «يلا كامب»

وتوضح «الوطن» فى التقرير التالي، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل المعسكر والأنشطة التى سيتم تنظيمها خلال المعسكر وكيفية الاشتراك للأسر والشباب، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- عدد أيام المعسكر

يستمر المعسكر لمدة أربعة أيام وثلاث ليالٍ.

- أنشطة المعسكر

يشمل المعسكر مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، منها كرة القدم، والطائرة الشاطئية، والكاياك، ورماية ضغط الهواء، وهناك أنشطة خارج المعسكر، وتشمل:

- رحلات هيكينج في أحد وديان مطروح.

- زيارة منطقة الكهوف البحرية.

- تنظيم رحلة بحرية للمشاركين.

كيفية المشاركة في المعسكر

يتم سداد رسوم الاشتراك على حساب مركز تدريب المنتخبات القومية بالبنك الأهلي المصري، رقم (0333070288711200019)، أو يمكن الدفع من خلال تطبيق «انستاباي».

في سياق متصل، أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، فعاليات الفوج الثالث من الموسم السادس للمبادرة القومية «اكتشف مصر» بمشاركة النشء والشباب من المرحلة العمرية من 18 إلى 30 سنة، على مستوى المحافظات، وذلك بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.

وتستهدف المبادرة تنمية الشعور بالمسئولية لدى النشء والشباب نحو الحفاظ والاعتزاز بهويتهم المصرية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.