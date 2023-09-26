برلماني: «الوطنية للانتخابات» تحتكم لضمير القاضي في إدارة السباق الرئاسي

اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية وجدول إجراءات ومواعيد العملية الانتخابية، بعث بحالة من الارتياح في نفوس المصريين تجاه العملية الانتخابية والاطمئنان على شفافية ومصداقية الإجراءات المتخذة.

الهيئة الوطنية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

واستنكر عضو مجلس النواب، محاولات البعض التشويش على ماراثون الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية تقف على مسافة واحدة من الجميع والانتخابات الرئاسية أمر ليس مفاجئا بل معروف لدى الجميع قرب إجرائها والتي تستلزم من كافة الأطراف الجاهزية الجادة والكاملة لخوض السباق الرئاسي.

وأشار عضو مجلس النواب، في بيان، إلى أن المؤتمر بعث برسالة مهمة حول إدارة الهيئة الوطنية للسباق الرئاسي والتي تحتكم لضمير القاضي، الأمر الذي يضمن وقوف الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض غمار العملية الانتخابية، دونما انحياز لأحد منهم أو تمييز بينهم، ويمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، منوها أن الجدول الزمني جاء منضبطا وحرص على ترك توقيت ملائم للمرشحين في جمع المستندات المطلوبة للترشح والترويج لبرامجهم الانتخابية إذ أن باب الترشح سيكون في الفترة من 5 أكتوبر ل 14 أكتوبر وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر حتى يوم 8 ديسمير في الداخل.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأكد «عمار»، ثقته في احتشاد المصريين بكثافة أمام صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم والأرفع في تاريخ مصر المعاصر، والذي حرصت الهيئة على توافر كافة الضمانات اللازمة والتي تكفل شفافية ونزاهة العملية الانتخابية في ظل وجود إشراف قضائي كامل، مشددا أن المصريين سيسطرون ملحمة وطنية أمام صناديق الانتخابات فى عرس ديمقراطي يتابعه العالم أجمع، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية، ليؤكد التاريخ أن مصر الديمقراطية تقدمُ نموذجا عريقا يحق لنا أن نفخر به.

وأوضح أن الرئيس السيسي عمل على مدار الـ9 سنوات الماضية من أجل تحقيق نهضة غير مسبوقة في جميع القطاعات بعدما انتقلت من مرحلة تثبيت أركان الدولة، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، واليوم تستكمل الدولة خطى تنفيذ الإصلاحات الجذرية بطريق يحظى بالتشاركية والانفتاح على أطياف المجتمع.