تراجع أسعار الخضروات في الأسواق اليوم.. الطماطم بـ10 جنيهات

أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، تراجع أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء في الأسواق بقيمة 9 جنيهات، وذلك بالنسبة لسعر الطماطم في ظل أن الأسعار شهدت الأسبوع الماضي انخفاضا، ويعتبر السبب الرئيسي لاستمرار انخفاض الأسعار الفترة الحالية وفرة المعروض نتيجة بدء العروة الصيفية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء، وجاءت كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق

- يتراوح سعر الطماطم ما بين 10 و11 جنيها.

- يتراوح سعر البطاطس ما بين 8.5 و11.5 جنيه.

- يتراوح سعر البصل ما بين 18 و20 جينها.

- يتراوح سعر الكوسة ما بين 8 و15 جنيها.

- الفاصوليا ما بين 20 و25 جنيها.

- الباذنجان البلدي ما بين 4 و6 جنيهات.

- سعر الفلفل الرومي البلدي من 7 إلى 11 جنيها.

- سعر الملوخية يتراوح ما بين 3 و3.5 جنيه.

- سعر الخيار البلدي ما بين 5 و7 جنيهات.

- تراوح سعر الزيتون التفاحي ما بين 30 و40 جنيها.