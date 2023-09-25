أسعار الخضروات اليوم الاثنين 25-9-2023.. الطماطم بـ10 جنيهات

تواصل أسعار الخضروات اليوم الاثنين 25-9-2023 استقرارها منذ عدة أيام، حيث سجلت تراجعا ملحوظا الأسبوع الماضي بسبب وفرة المعروض في الأسواق المصرية، وفق بوابة الأسعار الخاصة بسوق العبور.

وترصد السطور التالية أسعار الخضروات اليوم الاثنين 25-9-2023 في الأسواق، كما يلي.

أسعار الخضروات اليوم الاثنين 25-9-2023

- يتراوح سعر الطماطم بين 10 و12 جنيها.

- يتراوح سعر البطاطس اليوم بين 8.5 و11.5 جنيه.

- يتراوح سعر البصل بين 18 و20 جنيه.

- كما يتراوح سعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

- الفاصوليا بين 18 و28 جنيها.

- الباذنجان البلدي بين 2 و5 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي بين 8 و12 جنيها.

- يتراوح سعر الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

- الثوم بين 24 و30 جنيها.