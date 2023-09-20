أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 20-9-2023.. البطاطس بـ8.5 جنيه

تواصل أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 20-9-2023 استقرارها منذ عدة أيام، حيث سجلت تراجعا ملحوظا الأسبوع الماضي بسبب وفرة المعروض في الأسواق المصرية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء.

وترصد السطور التالية أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 20-9-2023 في الأسواق، كما يلي.

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 20-9-2023

- يتراوح سعر الطماطم بين 10 و15 جنيها.

- يتراوح سعر البطاطس اليوم بين 8.5 و12.5 جينه.

- يتراوح سعر البصل بين 15 و21 جنيه.

- كما يتراوح سعر الكوسة بين 9 و14 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

- الفاصوليا بين 24 و34 جنيه.

- الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

- الفلفل الرومي البلدي بين 7 و11 جنيه.

- يتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

- الثوم بين 15 و30 جنيها.