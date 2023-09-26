«المصريين الأحرار» يحتشد لتحرير توكيلات تأييد الرئيس السيسي بالبحيرة

تجمع أعضاء حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة البحيرة أمام مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة، لإجراء توكيلات ترشيح الرئيس السيسي.

وجاء ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، ومتابعة الأمين العام الدكتورة هبة واصل، بحضور أحمد حمودة أمين المحافظة وعضو الهيئة العليا.

كما حث «حمودة» جميع المواطنين، للنزول والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية، وانتخاب رئيس الجمهورية، بدءا من إجراء التوكيلات وأيضا عملية الاقتراع، موضحا أنه يتابع مع أمناء المركز مسار إجراءات التوكيلات لاخطار غرفة العمليات المركزية بالحزب.

كما يواصل حزب المصريين الأحرار خطواته في الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها يوليو الماضي، باعتبارهم السيسي مرشحا رئاسيا لهم، كأول القوي السياسية والحزبية التي أعلنت موقفها من الانتخابات الرئاسية.