وفد صيني رفيع المستوى يزور المتحف القومي للحضارة (صور)

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه ضمن سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل المتحف اليوم وفدا رفيع المستوى من الصين، برئاسة لي شي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه كان في استقبال الوفد الصيني الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للشئون الأثرية، إذ اصطحبا لي شي والوفد المرافق له في جولة داخل المتحف تضمنت مبنى الاستقبال، والمنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة، والمسرح المكشوف، إذ تعرف على إمكانيات كل منطقة ضمن المقومات التي يتمتع بها المتحف، مما يجعله مقصدا لكل الشخصيات والضيوف الذين يزورون مصر في المناسبات والأحداث المختلفة.

الحضارة المصرية العريقة

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الجولة فقد تعرف عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على مقتنيات القاعات المختلفة في المتحف، والتي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي لتحكي قصة الحضارة المصرية العريقة منذ عصور ما قبل التاريخ حتي العصر الحديث، وهو ما يظهر في سيناريو العرض المتحفي في قاعاته المختلفة.

كتالوج المومياوات الملكية هدية تذكارية للوفد الصيني

كما أطلعه الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة على ما يقدمه المتحف من أنشطة تراثية وفعاليات ومعارض فنية مختلفة، وذلك في إطار دوره الثقافي والفني، كما أهدى للمسؤول الصيني كتالوج المومياوات الملكية كهدية تذكارية.

وفي نهاية الزيارة، أعرب «لي شي» عن إعجابه الشديد بالموقع المتميز للمتحف، والكنوز الأثرية المعروضة فيه من مختلف الحقب التاريخية، والتي تظهر روعة الحضارة المصرية وتاريخها عبر العصور، ووجّه الشكر لإدارة المتحف على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للزيارة.