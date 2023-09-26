أول عقوبة من لجنة الحكام ضد أمين عمر بعد مباراة الزمالك والمقاولون

قررت لجنة الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة فيتور بيريرا، إبعاد الحكم الدولي أمين عمر، عن إدارة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، في الدورين الأول والثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، وكذلك في كأس مصر، على خلفية أخطاء الحكم في مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

منع أمين عمر من إدارة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك

ووفقًا لمصدر داخل رابطة الأندية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، فإن لجنة الحكام، قررت إبعاد أمين عمر، من الترشيحات لإدارة أي من مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، لهذا الموسم، كعقاب للحكم بسبب أخطائه في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، خاصة عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق الأبيض، رغم تأكيدات الفار على الحكم بوجود ركلة جزاء.

وأضاف المصدر: «أمين عمر سوف يحضر تحقيق لجنة الحكام، بحضور الثنائي بيريرا، رئيس اللجنة، ونائبه محمد فاروق، خلال الساعات المُقبلة».

وكانت لجنة الأندية قد قررت استدعاء أمين عمر، للتحقيق معه بشأن أخطائه التحكيمية في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، وكلذك إبعاد الحكم عن إدارة مباريات الزمالك لفترة.

وكان بيريرا، قد أكد في تصريحات سابقة، أن الموسم الحالي سوف يتواجد به حكام مصريين لإدارة مباريات القمة.