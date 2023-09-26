اعترافات أمين عمر تتسبب في إعادة مباراتين.. هل يتكرر السيناريو مع الزمالك؟

أزمة كبرى تفجرت خلال مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، كان بطلها حكم اللقاء أمين عمر.

وتقدم نادي الزمالك، بشكوى رسمية فور انتهاء المباراة، مطالبا بإعادة اللقاء، بسبب الأخطاء التحكيمية، والتي كشفت مقاطع مصورة الحديث الذي دار بين حكم اللقاء وغرفة الـ«VAR».

هل تعاد مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري؟

خلاف واضح كان بين أمين عمر حكم الساحة، ومحمد عادل حكم الـ«VAR»، بشأن أحقية الزمالك في الحصول على ركلة جزاء في الشوط الثاني، رفض الأول احتسابها، ما جعل الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضده والمطالبة بإعادة المباراة.

إعادة مباراتين في القسم الثاني بسبب أمين عمر

مفاجأة كبرى كشفت عنها مسيرة أمين عمر التحكيمية، حيث تم إعادة مباراتين سابقتين كان يديرهما بسبب أخطاء فادحة، في واقعة لا تتكرر كثيرا في تاريخ الحكام.

المفارقة أن المباراتين المعادتين كانا في عامٍ واحد، وتحديدا في موسم 2016، حيث ترجع الواقعة الأولى لمباراة نجوم المستقبل والنصر، التي كان يديرها تحكيميا أمين عمر حينها.

بعد شكوى نادي نجوم المستقبل، خرج الحكم بطل الأزمة، ليعترف بخطأه، بعدما أشهر البطاقة الصفراء للاعب النصر حمودي سمير، مرتين خلال اللقاء دون طرده، ليتم اكتشاف الخطأ بعد اللقاء الذي تم إعادته فيما بعد.

في نفس الموسم، سجل أمين عمر في سجله التحكيمي خطأ كارثي آخر، خلال مواجهة فاركو والمنصورة في دوري القسم الثاني، وبنفس الخطأ، بعدما أشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه لاعب فاركو عبدالرحمن عامر، إلا أنه لم يطرده إلا بعد دقيقة كاملة، بعد اعتراضات كبيرة لجهاز المنصورة.

هذا الخطأ اعتراف الحكم به، ما جعل لجنة المسابقات بعدها تقرر إعادة المباراة، وقبول تظلم نادي المنصورة حينها، خاصةً أن بقاء اللاعب الذي تم طرده في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، كان يمكن أن تؤثر على نتيجة اللقاء وفقا للائحة لجنة المسابقات بالاتحاد لكرة القدم.

المباراة الأخيرة وتكرار الأخطاء الكارثية لأمين عمر، تسبب في قرار لجنة الحكام حينها بإيقاف الحكم، بعد تجاهل حالة الطرد وعدم تدوين اعتراضات جهاز المنصورة الفني على القرار حينها، فهل يتكرر السيناريو مع مباراة الزمالك والمقاولون العرب؟