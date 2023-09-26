إيطاليا تقرر استمرار دعم ليبيا لمدة 6 أشهر

أعلن مجلس الوزراء الإيطالي تمديد التدخل لأجل حالة الطوارئ في الخارج لمدة ستة أشهر، إثر الأحداث الاستثنائية التي شهدتها ليبيا، وذلك بناء على اقتراح وزير شؤون البحر والجنوب نيللو موزوميتشي.

تخصيص 5 ملايين يورو لهذا التدخل

وبحسب وكالة آكي الإيطالية للأنباء فإنه جرى تخصيص 5 ملايين يورو لهذا التدخل، من صندوق حالات الطوارئ الوطنية.

وشهدت مدينة درنة فيضانات ضخمة إثر العاصفة دانيال والتي أثرت على السدود الموجودة في المدينة وادت لانهيارها مما تسبب في عشرات الآلاف من القتلى والمصابين والمشردين.

الأرقام التي يتم الإعلان عنها هي الوفيات الموثقة

وكان محمد الجارح، المتحدث باسم لجنة الأزمة والطوارئ بالحكومة الليبية أعلن خلال مؤتمر صحفي ببنغازي، ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان درنة إلى 3845 حالة وفاة، بحسب ما أوردت شبكة «سكاي نيوز»، مشيرًا إلى أن الأرقام التي يتم الإعلان عنها هي الوفيات الموثقة من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية، لافتا إلى أن العمل جار على مطابقة هذه البيانات مع قوائم المفقودين، وحصر كامل لضحايا الكارثة ما يجعل الرقم قابلا للزيادة.