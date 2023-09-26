توافد أبناء قبائل مطروح على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

توافد أعداد غفيرة من أبناء قبائل مطروح «أولاد علي والجميعات والقطعان والسمالوس والسننة»، على مكاتب الشهر العقاري في مدن السلوم، وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام وسيوة، لإجراء توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

زحام أمام مكاتب الشهر العقاري في مطروح

ووصل أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ساعات من انتهاء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أعلن فيه تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024، واصطف أعضاء الحزب وكوادره، بجميع مراكز المحافظة بعد معرفة تفاصيل مواعيد وإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام مقرات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، لاستقبال المواطنين من أعضاء الحزب، وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات القانونية، تأكيداً لدعم الحزب، ودعوته للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحمل قبائل مطروح صور الرئيس أمام مكاتب الشهر العقاري، وجرى عمل شوادر بالقرب من المكاتب للجلوس بها، وتنظيم عملية دخول إجراء التوكيلات.

تأييد قبائل مطروح للرئيس السيسي

وأعلن قبائل مطروح عن تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمهم له خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسب المهندس صالح سلطان أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح لـ«الوطن»، من أجل استكمال مسيرة التنمية في مصر وإنشاء المزيد من المشروعات القومية والتي لمسها أهالي محافظة مطروح ومنها إقامة مدينة العلمين الجديدة وإنشاء محطة الضبعة النووية وإنشاء ميناء جرجوب بالنجيلة، وإنشاء الخط الكهربائي السريع الذي سيصل إلي مدينة مرسي مطروح زي بطها بعد محافظات، ويقلل المسافات ويساهم في التنمية التجارية والسياحية للمحافظة وتطوير شبكة الطريق بين مطروح والإسكندرية والقاهرة وسيوة ومشروعات أخرى عملاقة في السلوم تحدث عنها الرئيس خلال اجتماع مع القبائل مؤخراً.