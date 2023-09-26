الآلاف من مواطني الشرقية يحررون توكيلات للرئيس السيسي للترشح في الانتخابات

توافد الآلاف من أهالي محافظة الشرقية، على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أعلن فيه تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024 أمس.

تجمع المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري

وتجمع المواطنون منذ صباح اليوم أمام مكاتب الشهر العقاري، في مختلف مراكز المحافظة منها الزقازيق وصان الحجر وديرب نجم، ومشتول السوق وغيرها، وهم يحملون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والعلم المصري، مؤكدين دعمهم للرئيس لتولي فترة رئاسية قادمة.

اصطفاف الشعب خلف الرئيس لاستكمال ما بدأه من إنجازات

وفي السياق نفسه قال النائب الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية، إن ذهاب المواطنين إلى مكاتب الشهر العقاري لتوثيق التوكيلات للرئيس، يؤكد اصطفاف الشعب خلف الرئيس لاستكمال ما بدأه من إنجازات يشهد بها القاصي والداني ولا ينكرها إلا متربص للدولة المصرية، مشيرا إلى أن الآلاف من أعضاء الحزب حرروا توكيلات لدعم الرئيس.

ووجه محمد سليم، الشكر للهيئة العليا للانتخابات ووزارة العدل وجميع الموظفين الذين لم يتهاونوا في تقديم الخدمة أمام الآلاف من المواطنين الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر، أمام مقرات الشهر العقاري لتحرير توكيلات رسمية بمحض إرادتهم معبرين عن حبهم للوطن في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي ،مؤمنين بما قدمه علي ثقة كاملة في إدارته لاستكمال فترة جديدة بخوضه انتخابات الرئاسة 2024.