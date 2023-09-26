إقبال كبير من أهالي البحيرة على مقرات الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

توافد عدد كبير من أهالي محافظة البحيرة على مكاتب الشهر العقاري بمراكز ومدن المحافظة والبالغ عددها 8 مراكز المخصصة لتحرير توكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وهي«مراكز رشيد إدكو، دمنهور، بدر، وادي النطرون، النوبارية، شبراخيت الدلنجات».

وشهدت مقار الشهر العقاري في مختلف المراكز إقبالا عدد كبير من المواطنين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، من أجل تحرير توكيلات لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ترشحه في فترة رئاسية جديدة.

وأكد المواطنون في محافظة البحيرة عن دعمهم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة رئاسية جديدة، تبرهن ذلك خلال توافدهم على مقرات الشهر العقاري من أجل تحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية.

دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لجولة رئاسية قادمة

وأعربت سعاد عبدالله إحدى سيدات البحيرة عن دعمها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الرئاسية القادمة قائلة «كلنا معاك يا ريس كمل المشاريع اللي بدأتها»، وتابعت« ربنا يحفظك وشكرا على حياة كريمة اللي عملتها للفلاحين».

نوال السعداوي وأسرتها

وذكرت نوال السعداوي أنها تواجدت مع أسرتها بداية من صباح اليوم أمام، مقر الشهر العقاري بمركز دمنهور لتحرير توكيلا لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة قائلة «كلنا معاك يا ريس شكرا على جهودك معانا مكملين معاك»