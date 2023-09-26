أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال بيان نُشر لها، أماكن مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات للمواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي تُعد شرط أساسي لصلاحية المُرشح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

أماكن مكاتب الشهر العقاري لتأييد المرشحين لانتخابات الرئاسة

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أماكن مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات لتأييد مرشحين الانتخابات الرئاسية:

شهدت مكاتب التوثيق في الشهر العقاري اليوم، استقبال ذوي الهمم لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وفقا للملعن من الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل إجراءات مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

كان المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار وائل الشيمي عضو الجهاز، قد اجتمع مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث إجراءات تيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووضع برامج التوعية والتثقيف للتوعية بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات.

وجرى الاتفاق على عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة، لإعداد المدربين لذوي الإعاقة، للتعريف بإجراءات التصويت في الانتخابات، وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حق وواجب.

كما جرى إتاحة جميع منافذ مكتب الشهر العقاري لاستقبال المواطنين سواء المُسنين أو ذوي الإعاقة والتيسيير عليهم، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 217 مكتبًا للتوثيق على مستوى الجمهورية.