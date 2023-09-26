بثمن «آيفون 15 برو ماكس».. اعرف تشتري كام جنيه ذهب: «هتحافظ على فلوسك»

طرحت شركة أبل العالمية الهاتف الذكي آيفون 15 برو ماكس، بسعر يعادل في مصر تقريبًا 100 ألف جنيه، وهو ما يعتبر باهظ الثمن لعددٍ كبيرٍ من المواطنين، ويرى البعض أنه يمكنهم شراء جنيهات ذهبية من أجل الاستثمار بنفس المبلغ.

وسعر الجنيه الذهب اليوم يأتي بـ17640 جنيها، أي يمكن للشخص شراء 5 جنيهات ذهب، بأقل من 100 ألف جنيه، وهو ما يعد استثمارا آمنا.

الاستثمار في الذهب

وذكر عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن الذهب يعد الملاذ الآمن على المدى البعيد، أي يمكن للشخص الذي يمتلك فائض من المال لا يحتاجه لفترة طويلة، شراء الذهب من أجل الاستثمار.

ونصح المغربي في تصريحات لـ«الوطن»، أن على الشخص عدم بيع الذهب إلا عند الضرورة كونه استثمار على المدى البعيد، ويحافظ على قيمة المبلغ كما أنه يتيح مكسبا كبيرا منه.

الجنيهات الذهبية

وأوضح عضو شعبة الذهب، أن أغلب المواطنين يفضلون شراء السبائك الذهبية والجنيهات الذهبية عن المشغولات، كونها أقل في المصنعية.