أسعار الذهب في مصر الأن.. الجرام عيار 21 بكام؟
كتب:
مريم حنفي
06:34 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
أسعار الذهب في مصر
أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن أسعار الذهب في مصر، والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً في منتصف التعاملات اليوم الاثنين، وصل إلى 5 جنيهات للجرام، وذلك داخل كافة محلات الصاغة بدون وضريبة.
تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في مصر الأن، والتي جاءت كما يلي:
سعر جرام الذهب عيار 21
- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2205 جنيها.
- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2520 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18
- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأن 1898 جنيها.
أسعار الذهب في مصر
- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين 1474 جنيها للشراء.
- ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 الأن 1263 جنيها.
- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة وصل إلي 17640 جنيها.
- وعن سعر الاونصة في محلات الصاغة تبلغ 78550 جنيها.