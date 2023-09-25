أسعار الذهب في مصر الأن.. الجرام عيار 21 بكام؟

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن أسعار الذهب في مصر، والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً في منتصف التعاملات اليوم الاثنين، وصل إلى 5 جنيهات للجرام، وذلك داخل كافة محلات الصاغة بدون وضريبة.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في مصر الأن، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2205 جنيها.

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2520 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأن 1898 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين 1474 جنيها للشراء.

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 الأن 1263 جنيها.

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة وصل إلي 17640 جنيها.

- وعن سعر الاونصة في محلات الصاغة تبلغ 78550 جنيها.