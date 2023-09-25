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أسعار الذهب في مصر الأن.. الجرام عيار 21 بكام؟

كتب:

مريم حنفي
06:34 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن أسعار الذهب في مصر، والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً في منتصف التعاملات اليوم الاثنين، وصل إلى 5 جنيهات للجرام، وذلك داخل كافة محلات الصاغة بدون وضريبة.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في مصر الأن، والتي جاءت كما يلي: 

سعر جرام الذهب عيار 21 

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2205 جنيها. 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2520 جنيها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأن 1898 جنيها. 

أسعار الذهب في مصر 

- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين 1474 جنيها للشراء. 

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 الأن 1263 جنيها. 

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة وصل إلي 17640 جنيها. 

- وعن سعر الاونصة في محلات الصاغة تبلغ 78550 جنيها. 

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بقلم مريم حنفي